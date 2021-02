Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist Samstagnachmittag (20.02.2021, 16.40 Uhr) eine Kradfahrerin in Beckum leicht verletzt worden.

Eine 37-jährige Beckumerin war in ihrem Auto auf der Stromberger Straße Richtung Sternstraße unterwegs. Vor ihr fuhr eine 21-jährige Beckumerin auf einem Motorrad. An der Ampelanlage Sternstraße/Stromberger Straße hielten beide zunächst verkehrsbedingt an. Als die Kradfahrerin wieder los fuhr, fuhr auch die Beckumerin in ihrem Pkw an. Plötzlich verlangsamte die 21-Jährige das Motorrad. Die 37-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit ihr zusammen, die Kradfahrerin stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

