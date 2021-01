Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vermutlich Schuhe gestohlen und versucht einzubrechen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.1.2021 hörte eine Ahlenerin gegen 1.25 Uhr ein Geräusch an der Haustür ihres Einfamilienhauses an der Bergstraße in Ahlen. Als sie daraufhin nachschaute, stellte sie frische Hebelmarken fest sowie einen flüchtigen Tatverdächtigen. Und ein gestohlenes Paar Turnschuhe, das unter einem Abdach stand. Der jugendliche, dunkel gekleidete, schlanke, etwa 1,70 Meter große Tatverdächtige flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Beckum. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

