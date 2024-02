POL-IZ: 240216.4 Itzehoe: Feuer in Spielhalle

Heide (ots) - Nachdem es bereits zu Monatsbeginn zu einem Einbruch in einen Heider Supermarkt gekommen ist, stiegen Unbekannte am Donnerstagabend erneut in das Objekt ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte gegen 22.15 Uhr durch den Haupteingang in das Geschäft in der Hafenstraße ein. Sie entwendeten Getränke und Tabakwaren von nicht besonders hohem Wert, richteten ...

