POL-IZ: 221201.4 Itzehoe: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss unterwegs

Buchholz (ots) - Bereits in der 47. Kalenderwoche ist es in Buchholz zu einer Sachbeschädigung an einem Opel gekommen. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro an, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am 23. November 2022 stellte der Anzeigende seinen unversehrten Wagen gegen 14.00 Uhr auf seinem Grundstück Am Wall ab. Als der Mann einen Tag ...

mehr