POL-IZ: 220826.2 Heide: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Brunsbüttel (ots) - Am gestrigen Tag ist es in Brunsbüttel am helllichten Tag zu einer Unfallflucht gekommen. An dem Wagen der Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Um 08.00 Uhr parkte die Anzeigende ihren Toyota auf einem Parkplatz in der Goethestraße. Als sie gegen 18.20 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, wies ihr ...

