Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220705.3 Meldorf: Sachbeschädigung an einer Aussichtsplattform

Meldorf (ots)

Am Montagabend haben Unbekannte in Meldorf eine Aussichtsplattform in Brand gesetzt und damit einen nicht unerheblichen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung auf der Plattform in der Hafenstraße. Polizei und Feuerwehr rückten aus und stellten fest, dass eine unbekannte Person das Objekt offenbar in Brand gesetzt hatte. An dem Bauwerk aus Holz entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro.

Hinweise auf die Verursacher des Feuers gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.

Merle Neufeld

