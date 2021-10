Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Renitenter Ladendieb im Supermarkt gestellt

211026.1 Heide (ots)

Am Montag um 18.10 h beobachtete eine Angestellte des Supermarktes in der Waldschlösschenstraße einen Kunden, der Einkaufsware bereits vor der Kasse in einem mitgebrachten Rucksack deponierte. An der Kasse wollte er dann nur einen Teil der Ware bezahlen. Die Angestellte informierte die Kollegin an der Kasse, welche nun den Rucksack kontrollieren wollte. Hierbei wurde der Kunde laut und aggressiv. Bei einer Schlagbewegung in Richtung der Angestellten, wurde diese am Kopf getroffen und leicht verletzt. Polizeibeamte stellten die nicht bezahlte Ware im Rucksack fest und nahmen den 40jährigen Heider mit zur Wache. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell