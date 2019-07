Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190719.2 Itzehoe: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Itzehoe (ots)

Am Freitagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Fußgängerfurt in der Adenauerallee, in Höhe des Bahnhofes, in Itzehoe gekommen. Ein Fahrzeugführer übersah beim Abbiegevorgang eine Fußgängerin, sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Gegen 11.13 Uhr befuhr der 83-jährige Autofahrer aus Niedersachsen mit seinem BMW die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße/Adenauerallee und bog bei Grünlicht links in die Adenauerallee ab. Dabei übersah er die 25-jährige Fußgängerin aus Bönningstedt, die die Fußgängerfurt in der Adenauerallee bei gleichzeitiger Grünlichtphase von der Bahnhofseite kommend stadteinwärts überquerte. Die Fußgängerin wurde zunächst auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend zu Boden.

Die 25-jährige Unfallgeschädigte zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell