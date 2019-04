Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190429.4 Schenefeld: Fahrlässige Brandstiftung

Schenefeld (ots)

Nachdem am vergangenen Freitagvormittag in Schenefeld ein Schuppen auf dem Gelände der Grund- und Gemeinschaftsschule in Flammen aufgegangen ist, hat die Itzehoer Kripo als Ursache des Brandes zündelnde Schüler ermitteln können.

Gegen 10.00 Uhr kam es zu dem Feuer auf dem Schulgelände im Rosenstieg, bei dem einige in dem Schuppen gelagerte Kanus verbrannten und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand. Unmittelbar nach dem Vorfall ermittelten Itzehoer Beamte drei Jugendliche, die im Bereich des Brandortes an Büchern gezündelt und so zunächst Laub und anschließend den Verschlag fahrlässig in Brand gesetzt hatten. Das Schüler-Trio räumte den Sachverhalt gegenüber den Polizisten ein, die Eltern der Kids erhielten Kenntnis. Sie und ihre Junioren werden für die Schadensregulierung aufkommen müssen.

