Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190429.2 Heide: Sachbeschädigung an Container

Heide (ots)

Am Freitagabend haben Unbekannte in Heide zwei Container in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 23.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Johann-Hinrich-Fehrs-Straße aus, weil dort zwei Müllcontainer samt Inhalt in Flammen standen. Offenbar hatten unbekannte Personen die Behältnisse mutwillig in Brand gesetzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar, Hinweise auf die Verantwortlichen der Sachbeschädigung gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

