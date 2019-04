Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190425.3 Burg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Burg (ots)

Bereits am 17. April 2019 hat sich auf einem Parkplatz in Burg eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht nun nach zeugen, die das geschehen beobachtet haben oder die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr stand der braune Hyundai der Geschädigten auf dem Edeka- und Aldi-Parkplatz in der Burger Bahnhofstraße. In dieser Zeit dürfte ein nicht bekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen der Anzeigenden angefahren und sich anschließend entfernt haben. Bei dem Unfall entstanden an dem Hyundai Schäden im Bereich des Hecks, die Schadenshöhe dürfte bei etwa 400 Euro liegen.

Bis heute hat die Polizei den Unfallverursacher nicht ermitteln können. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sollten sich daher bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

