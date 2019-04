Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190402.2 Brunsbüttel: Sachbeschädigung an Schule

Brunsbüttel (ots)

Ein Schaden von rund 500 Euro ist durch eine Sachbeschädigung an der Turnhalle einer Schule in Brunsbüttel entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Am Montagnachmittag zerstörte ein Unbekannter in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters der Sporthalle des Bildungszentrums in der Kopernikusstraße. Vermutlich nutzte er hierzu einen Stein.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

