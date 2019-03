Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190326.3 Itzehoe: Rauchentwicklung in Wohnung

Gestern Abend, gegen 18.30 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Rohde-Straße aus, da der Mieter der Obergeschoßwohnung nach seiner Rückkehr nach Hause eine völlig verrauchte Wohnung vorfand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Itzehoe stellten nach der ersten Sichtung der betroffenen Räumlichkeiten kein offenes Feuer fest. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein vergessener Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd. Nach einer gründlichen Lüftung der Wohnung, konnten die Mieter noch am selben Abend zurück in ihre vier Wände.

Es entstanden keine Gebäude- und Personenschäden.

