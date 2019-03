Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190326.2 Hohenaspe: Ein Autofahrer war unglaublich schnell unterwegs...

Hohenaspe (ots)

Am Montagabend führten Polizeibeamte des Polizeibezirksreviers Heide eine Geschwindigkeitskontrolle innerhalb der Ortschaft Hohenaspe durch.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 22.45 Uhr durchfuhren 2713 Autofahrer die Kontrollstelle im Charlottenburger Weg. Die Ordnungshüter stellten 195 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich fest. Im Bußgeldbereich gingen den Beamten vierzehn Fahrzeuge ins Netz - vier von ihnen werden mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Darüber hinaus blüht einem jungen Mercedesfahrer wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Der Mann war mit 122 km/h anstatt der erlaubten 50 unterwegs.

