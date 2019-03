Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190315.3 Burg: Unfall im Begegnungsverkehr

Burg (ots)

Weil eine Frau am Donnerstagnachmittag in Burg einigen Fahrzeugen ausweichen musste, touchierte sie die Bordsteinkante, wobei an ihrem Wagen ein Schaden entstand. Die Polizei such nun nach den Verantwortlichen für das Ausweichmanöver.

Gegen 15.30 Uhr war die Geschädigte auf der Bahnhofstraße aus Richtung des Bahnhofs kommend in Richtung Aldi unterwegs. Etwa hundert Meter vor der Einmündung Würdenkoppel passierten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto und zwangen die Anzeigende dadurch, weit nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet die Frau gegen den Bordstein, wobei an einem Reifen und der dazugehörigen Felge ihres grauen Ford Kombis ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Nähere Hinweise zu den Entgegenkommenden gibt es nicht - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 04825 / 2310 auf sie geben können.

Merle Neufeld

