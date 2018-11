POL-IZ: 181123.7 Schenefeld: Junger Treckerfahrer rammt Auto

Schenefeld MH (ots) - Einen kräftigen Sachschaden verursachte am 23.11.18, gegen 10.20 Uhr, ein junger Mann mit einem Trecker in Schenefeld.

Stolz und mit frischem Führerschein fuhr ein 16 jähriger aus Gribbohm am Morgen des 23.11. mit dem elterlichen Traktor in seine Schule nach Schenefeld. In einer Schulpause überließ er den Trecker allerdings einem 15 jährigen Mitschüler für eine kleine Fahrt. Im Postmeister Stammer Weg in Schenefeld rammte der junge Schenefelder dann jedoch einen parkenden Renault und verursachte einen Sachschaden von ca. 4000 Euro. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 15 jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und schrieben eine entsprechende Anzeige.

