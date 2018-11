POL-IZ: 181119.2 Sankt Michaelisdonn: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht!

Sankt Michaelisdonn (ots) - In der Nacht zum Sonntag waren in Sankt Michaelisdonn Randalierer unterwegs. Sie entzündeten eine Grundstückshecke und richteten am Bahnhof einige Schäden an. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich bei der Polizei melden.

Um 0.45 Uhr ging in der Bahnhofstraße eine Tuja-Hecke in Flammen auf. Den Brand entdeckte ein nächtlicher Spaziergänger, die Freiwillige Feuerwehr Sankt Michaelisdonn löschte die Flammen. Eine Zeugin beobachtete zwei Jugendliche, die möglicherweise mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnten. Sie waren 160 bis 170 cm groß, einer trug eine Steppjacke mit Kapuze, sein Begleiter eine Bundeswehr-Tarnhose.

Zu weiteren Beschädigungen kam es am Bahnhof. Hier zerstörten Unbekannte Fensterscheiben des Toilettenhäuschens und die Scheiben von mehreren Glasschaukästen und von einem Wartehäuschen. Insgesamt dürfte sich der am Bahnhof entstandene Sachschaden auf etwa 1.700 Euro belaufen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

