POL-IZ: 180709.4 Trennewurth: Schwerer Unfall am Sonntagabend

Trennewurth (ots) - Sonntagabend hat sich auf der Bundesstraße 5 in Trennewurth ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der Insasse erlitt schwerste Verletzungen, vermutlich war Alkohol im Spiel.

Um 22.20 Uhr war ein Meldorfer in einem Opel auf der B 5 aus Richtung Marne kommend in Richtung Meldorf unterwegs. In Trennewurth geriet der Mann möglicherweise infolge Trunkenheit auf den rechten Grünstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte hin und her, überschlug sich und kam letztlich auf einer Wiese auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer war nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft aus dem Autowrack zu befreien, so dass die Freiwilligen Feuerwehren Trennewurth und Marne zum Einsatz kamen. Sie bargen den Insassen aus dem total zerstörten PKW - er kam mit Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus. Mittlerweile ist der Verunfallte außer Lebensgefahr.

Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem Opelfahrer eine Blutprobe, da eine Streife bei dem Verletzten Atemalkoholgeruch wahrgenommen hatte. Inwieweit der 31-Jährige alkoholisiert gewesen ist, muss nun das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr - die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers am Unfallgeschehen ist laut einem Sachverständigen auszuschließen.

