POL-IZ: 180504.1 Heide: Frau betrunken am Steuer

Heide (ots) - "Wieso - weshalb - warum" ist unklar - in jedem Fall aber ist eine Frau in der Nacht zu heute unter erheblichem Alkoholeinfluss und in Begleitung ihres Freundes bis auf den Parkplatz der Heider Polizei gefahren. Hier nahmen sich Beamte des Paares an.

Kurz vor 02.00 Uhr meldete sich ein Mann auf dem Revier und teilte mit, dass seine alkoholisierte Freundin mit ihm in einem Auto bis auf den Parkplatz der Dienststelle gefahren sei und nun dort stehe. Beamte begaben sich zu dem Wagen, in dem sich eine 29-Jährige auf dem Fahrersitz befand - neben ihr saß ein 39-Jähriger. Beide Personen waren alkoholisiert, ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,85 Promille, bei dem Mann schlugen 1,39 Promille zu Buche. Möglicherweise ist der Trunkenheitsfahrt ein Streit nicht nur verbaler Art vorangegangen - die genauen Umstände bleiben allerdings zu klären. Die Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Sie wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. Gegen ihren Partner fertigten die Polizisten eine Anzeige wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Merle Neufeld

