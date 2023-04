Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Taschendiebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen im Fall eines Taschendiebstahls. Ein 56 Jahre alter Mann rief am Samstag, 8.Oktober 2022, um 23.45 Uhr die Beamten zum Hüttweg in Bismarck. Er gab an, dass ihn kurz zuvor ein Unbekannter im Bereich der dortigen U-Bahnstation nach einer Zigarette gefragt habe. Als er ihm diese geben wollte, stahl der Unbekannte dem Gelsenkirchener die Geldbörse aus der Tasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera angeordnet. Hinweise zu der abgebildeten Person bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/102789

