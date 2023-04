Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub an Bushaltestelle

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwoch, 5. April 2023, einen Gelsenkirchener an einer Bushaltestelle in Horst beraubt. Gegen 19.40 Uhr hatten die sieben bis acht Jugendlichen den 17-Jährigen in eine Ecke an der Bushaltestelle "Markenstraße" gedrängt und ihn mit Schlägen und unter Androhung weiterer Gewalt dazu gezwungen, sein Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Zuvor hatten sich die Jugendlichen an einem nahegelegenen Kiosk aufgehalten.

Die meisten der Jugendlichen waren etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer von ihnen hatte eine stämmige Figur und trug einen lila gestreiften Pullover sowie eine schwarze Bauchtasche. Ein weiterer trug eine nach hinten ausgerichtete schwarze Kappe, außerdem hatte er blonde Haare und einen blonden Bart. Ein anderer Jugendlicher war ebenfalls von stämmiger Figur, trug einen beigen Pullover, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Wiederum ein anderer aus der Gruppe hatte ein auffälliges Muttermal in der rechten Gesichtshälfte, zudem trug er eine silberne Halskette und neon-grüne Schuhe der Marke "Nike".

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0209 365 7552 oder unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell