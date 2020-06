Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstag, den 9.Juni 2020 um 20.55 Uhr, auf der Husemannstraße einen 14-jährigen Gelsenkirchener bedrängt und sein Handy geraubt. Der Teenager wurde von vier bis fünf Jugendlichen geschlagen und getreten. Dann wurde ihm das Handy aus der Hand gerissen. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung des Heinrich-König-Platzes. Kurze Zeit später kehrte ein Jugendlicher mit einer dunklen Kappe zu dem 14-Jährigen zurück und warf sein Mobiltelefon vor ihm auf den Boden. Der Haupttäter war circa 15 bis 18 Jahre alt und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jeans, einen dunklen Pullover, eine schwarze Weste und weiße Nike-Schuhe. Sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Personen an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209/ 365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder - 8240 (Kriminalwache).

