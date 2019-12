Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Niedergeschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 8. Dezember 2019, ist ein 58-jähriger Gelsenkirchener niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Gegen 2 Uhr war der Mann auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Beckhausen zu Fuß unterwegs, als ihm auf Höhe der Hausnummer 339 die Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf den Hinterkopf schlugen und "Geld" forderten. Nachdem die beiden Unbekannten das Bargeld aus der Geldbörse entwendet und diese dem Geschädigten wiedergegeben hatten, entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Einer der Gesuchten, der während der Tat mit "Igor" angesprochen worden ist, kann wie folgt beschrieben werden: Er ist wohl zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Kapuzenpullover, eine Jeans-Hose und Nike-Turnschuhe. Der andere Täter wird aufs gleiche Alter geschätzt, ist ebenfalls schlank und hat kurz geschorene Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

