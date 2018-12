POL-AUR: Norden - Brand eines Holzverschlages

Altkreis Norden (ots) - Sonstiges Geschehen

Norden - Brand eines Holzverschlages

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag, 08.12.2018, um 00:31 Uhr, zu einem Brand eines Holzverschlages in der Thedastraße in Norden. Aufmerksame Zeugen hatten den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Wem verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Radfahrer aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon 04931 9210.

