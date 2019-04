Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 55-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 24.04.2019, um 06.30 Uhr, haben Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 55-jährigen Mann aus Herne an der Willy-Brandt-Alle in Erle aus dem Verkehr gezogen. Da er körperliche Ausfallerscheinungen hatte und einen freiwilligen Drogenvortest ablehnte, brachten ihn die Beamten zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum völligen Abbau der berauschenden Mittel in seinem Körper untersagt. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel.

