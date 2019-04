Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt vor "Zetteltrick"

Gelsenkirchen

Betrüger lassen sich einiges einfallen, um ältere Menschen zu täuschen und Straftaten zu begehen. Am 06.04.2019 ist eine 91-jährige Gelsenkirchenerin Opfer eines Trickbetruges geworden. Eine unbekannte Frau gelangte in die Wohnung der Rentnerin auf der Dorstener Straße in Buer. Zutritt verschaffte sich die Unbekannte, da sie gegenüber der 91-Jährigen angab, eine Nachricht für eine Nachbarin im Haus hinterlassen zu wollen, aber keinen Zettel bei sich habe. Die Geschädigte entfernte sich von der Wohnungstür und begab sich in die Küche - die fremde Frau folgte ihr. In dieser Zeit begab sich eine weitere Person in die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld. Erst als die Unbekannte die Wohnung der Seniorin verlassen hatte, bemerkte sie die offenstehenden Schränke und Schubladen. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief ergebnislos. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: circa 160 cm groß, kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare. Zur Tatzeit trug sie einen schwarzen oder anthrazitfarbenen Anorak. Die Tatverdächtige sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der/den flüchtigen Person(en) und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache). Die Polizei rät allen Bürgerinnen und Bürgern dringend, fremde Personen nicht in ihre Wohnung zu lassen. Potentielle Täter nutzen oft die große Hilfsbereitschaft und Unbedarftheit von älteren Menschen aus. Deshalb sagt die Polizei: "Bleiben Sie vorsichtig! Suchen Sie sich Unterstützung, kontaktieren Sie im Zweifelsfall Nachbarn, Verwandte, Bekannte oder rufen Sie bei der Polizei unter 110 an!"

