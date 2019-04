Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mädchen wird von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall am vergangenen Freitag, 05.04.2019, ist ein 14-jähriges Mädchen auf der Virchowstraße in Ückendorf verletzt worden. Die Gelsenkirchenerin wollte gegen 18.30 Uhr in Höhe der Ulmenstraße die Fahrbahn überqueren. Ein Auto, das in Fahrtrichtung Ückendorfer Straße unterwegs war, hielt zunächst an und der Fahrer deutete dem Mädchen an, die Straße zu überqueren. Als sie dann loslief, fuhr das Auto an und der 14-Jährigen über den rechten Fuß. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Das Mädchen ließ sich später in einem Krankenhaus behandeln. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Auto und den Insassen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209/ 365-6550 oder an die Leitstelle unter 0209/ 365-2160.

