Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 25-Jährige verursacht zwei Unfälle und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 05.04.2019, gegen 11.50 Uhr, verursachte eine 25-Jährige aus Unna gleich zwei Unfälle in Erle. Mehrere Zeugen beobachteten, wie ein Sattelzug von der Darler Heide nach rechts auf die Cranger Straße abbiegen wollte. Dabei kam der Sattelzug von der Fahrbahn ab und beschädigte die Ampel, eine Laterne, Fahrradständer und den Asphalt. Die Frau setzte ihre Fahrt auf der Cranger Straße in Richtung Willy-Brandt-Allee unbeirrt fort, obwohl sie von einem Zeugen auf die Schäden angesprochen wurde. Kurze Zeit später verursachte die Fahrerin einen zweiten Unfall. Ebenfalls auf der Cranger Straße beschädigte sie einen parkenden Lkw. Auch dieses Mal setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung trafen die Polizisten die 25-Jährige und das Fahrzeug auf einem Firmengelände an der Emscherstraße an. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten der Beschuldigten das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Sie erwartet ein Strafverfahren.

