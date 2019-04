Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zusammenstoß auf der Cranger Straße

Gelsenkirchen (ots)

Donnerstagabend, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Gelsenkirchener mit seinem PKW die Borgswiese in Erle, in Richtung Cranger Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug eines 29-jährigen Gelsenkircheners, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem 20-jährigen Beifahrer auf der Cranger Straße in Richtung Buer fuhr. Beide erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. Während der 29-Jährige das Krankenhaus sofort wieder verlassen konnte, musste der 20-Jährige die Nacht zur Beobachtung stationär dort bleiben und konnte erst am nächsten Morgen wieder nach Hause.

