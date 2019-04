Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Männer geraten in Streit und greifen dann Polizeibeamte an

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagabend, 07.04.2019, sind gegen 19.15 Uhr zwei Männer vor einem Lokal auf der Kirchstraße in Streit geraten und prügelten sich. Als die inzwischen alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, ging einer der beiden, ein 22-jähriger Essener, trotz Aufforderung, sich zu beruhigen, auf eine Beamtin zu und drohte sie zu schlagen. Die Polizisten konnten ihn nur mit erheblichem körperlichem Aufwand überwältigen. Auch der zweite Beteiligte, ein 35-jähriger Gelsenkirchener, verhielt sich gegenüber den Beamten zunächst aggressiv und flüchtete anschließend zurück in das Lokal. Dort konnte er durch weitere Kräfte vorläufig festgenommen werden. Die beiden "Streithähne" wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam gebracht. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem Essener einen Alkoholwert von 1,38 Promille und bei dem Gelsenkirchener einen Wert von 1,48 Promille. Später nahm ihnen ein hinzugerufener Arzt eine Blutprobe ab. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

