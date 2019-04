Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Betrugsversuche falscher Polizisten am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Die Betrugsversuche am Telefon reißen nicht ab: Wieder haben falsche Polizeibeamten versucht mehrere Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen zu täuschen. In einem Falle gab sich der Anrufer als Kriminalbeamter aus, der eine 76 Jahre alte Seniorin verängstigen wollte. In ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden und in einem Notizbuch der Täter sei man auf den Namen der Gelsenkirchenerin gestoßen. Der vermeintliche Polizist wolle sie deshalb vor einem möglichen Einbruch warnen. Die 76-Jährige bemerkte den Betrugsversuch sofort und beendete richtigerweise das Telefonat prompt. Ähnlich erging es vier weiteren Personen, die sich nach diesem Anruf bei der Polizei meldeten. Auch hier entstand nach bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise kein Schaden.

Die Polizei warnt deshalb nochmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Machen Sie gegenüber unbekannten Personen keine Angaben zu Ihrem Vermögen oder anderen sensiblen Daten. Denn telefonisch fragt die Polizei niemals nach Bankdaten oder Inhalten von Schließfächern. Übergeben Sie Unbekannten auch niemals Bargeld oder Wertsachen. Ein echter Polizist wird Sie dazu nicht auffordern. Seien sie auch misstrauisch, wenn im Telefondisplay die 110 erscheint - unter dieser Nummer ruft die Polizei nicht an! Beenden Sie in solch einem Falle sofort das Gespräch und rufen Sie die echte Polizei unter der Notrufnummer 110 oder unter 0209/365-0 an, um Anzeige zu erstatten.

