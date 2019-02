Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Raser" mit 124 km/h auf der Kurt-Schumacher-Straße geblitzt

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, 26.02.2019, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Hattinger Straße in Rotthausen und auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Veltins-Arena durch. 36 Verkehrsteilnehmer sind dabei negativ aufgefallen. Trauriger "Spitzenreiter" war um 23 Uhr ein Fahrzeug mit einem Gelsenkirchener Kennzeichen, das das Einsatzfahrzeug der Polizei mit 124 km/h auf der Kurt-Schumacher-Straße passierte. Erlaubt sind dort 70 km/h. Den "Raser" erwartet eine Geldbuße von 240 EUR zuzüglich Gebühren, zwei Punkte im Fahr-eignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot. Bemerkenswert ist darüber hinaus die viel zu schnelle Fahrweise eines Fahrers aus den Niederlanden. Er wurde von den Beamten mit 95 km/h auf der Hattinger Straße geblitzt und anschließend angehalten. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Der Fahrer musste vor Ort eine dreistellige Sicherheitsleistung entrichten. Die Polizei appelliert erneut eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu jeder Tageszeit zu beachten. Denn die Geschwindigkeit hat bei einem Unfall immer entscheidenden Einfluss auf die Schwere der Verletzungen.

