Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Autofahrer nach Drogenkonsum

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 27.02.2019, gegen 01.55 Uhr, ist ein 24-jähriger Autofahrer bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest positiv aufgefallen. Der Mann war zuvor mit einem Pkw auf der Hattinger Straße/Haltener Straße in Ückendorf unterwegs. Die Polizeibeamten brachten den Mann zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei untersagte dem 24-Jährigen die Weiterfahrt und er entrichtete eine Sicherheitsleistung, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Am Ende der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache zu Fuß verlassen.

