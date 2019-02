Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen am Montag, 25.02.2019, sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer und Zeugen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle forderten Beamte gegen 10.25 Uhr den Fahrer eines Motorrollers an der Vattmannstraße in der Altstadt zum Anhalten auf. Der Mann ignorierte jedoch die Anweisungen der Einsatzkräfte und fuhr mit seinem Roller davon. Dabei raste er ohne Rücksicht auf Passanten durch die Fußgängerzone an der Hauptstaße und verlor mehrfach beinahe das Gleichgewicht. In Richtung Ebertstraße/Hans-Sachs-Haus konnte der Rollerfahrer unerkannt entkommen.

Der Fahrer ist circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat eine stabile Figur, einen kurzen Bart und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Sachverhalt, dem Fahrer oder seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6240 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

