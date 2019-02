Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im alten Amtsgericht

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.02.2019 gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei in Gelsenkirchen durch aufmerksame Passanten darüber informiert, dass sich mehrere Personen Zutritt zum leerstehenden Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts Buer verschafft haben. Nachdem daraufhin durch mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie einem Polizeibeamten mit Diensthund das Gebäude umstellt wurde, verließen acht Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren nach Aufforderung das Gebäude. Die Personalien der überwiegend jungen Erwachsenen wurden auf der Polizeiwache in Gelsenkirchen-Buer zweifelsfrei festgestellt, woraufhin sieben der acht Personen wieder entlassen werden konnten. Ein 17Jähriger wurde aufgrund seines noch jugendlichen Alters von seinen Eltern abgeholt. Gegen alle angetroffenen Personen wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet.

