Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ampelausfall nach schwerem Verkehrsunfall auf der Kurt- Schumacher- Str.

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend um 21.13 Uhr. Ein 43jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Pkw auf der Vom- Stein- Str. Er beabsichtigte nach links in die Kurt- Schumacher- Str. in Fahrtrichtung Gelsenkirchen abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor er infolge unangepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Ampelmast wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass die gesamte Ampelanlage an der Kreuzung ausfiel. Mit einer Reparatur ist im Laufe des morgigen Tages zu rechnen. Der Fahrzeugführer wurde ins Berghmannsheil verbracht, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Pkw und Führerschein wurden sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10000 EUR.

