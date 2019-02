Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Überfall auf Jugendliche in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Freitagabend befanden sich zwei 14jährige Gelsenkirchener auf der Ottestraße in Hassel, als sie plötzlich von zwei unbekannten und mit Sturmhauben maskierten, männlichen Personen angesprochen und festgehalten wurden. Die Männer forderten die Herausgabe von Bargeld und schlugen die Jugendlichen, als diese der Aufforderung nicht nachkamen, ins Gesicht und gegen die Rippen. Als zwei zufällig in der Nähe befindliche Verwandte der Geschädigten auf das Geschehen aufmerksam wurden und den Jungen zu Hilfe eilten, flüchteten die Täter über einen Garagenhof in unbekannte Richtung. Einer der Täter wurde von den Jugendlichen später kurz ohne seine Maskierung auf der Polsumer Straße gesehen. Er konnte folgendermaßen beschrieben werden: etwa 180-190 cm groß, mit Vollbart und dunkler Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen entgegen.

