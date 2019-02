Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ertappt Rollerdiebe in Beckhausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Als Polizeibeamte am Freitag, 08.02.2019, gegen 02:15 Uhr, im Rahmen der Streife auf der Schaffrathstraße in Richtung Rungenbergstraße fuhren, kamen ihnen drei dunkel gekleidete Personen auf einem Motorroller entgegen. Als die drei den Streifenwagen bemerkten, warfen sie den Roller zur Seite und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Die Polizeibeamten verfolgten die Flüchtenden. In der Fohlenstraße gelang es ihnen, einen 20-jährigen Gelsenkirchener einzuholen. Der führte die Beamten zu einem Gebüsch an der Rungenberghalde, in dem ein zweiter Motorroller lag. Die beiden Roller wurden sichergestellt. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Die beiden waren dunkel gekleidet, trugen blaue Jeans und hatten Baseballkappen und/ oder die Kapuzen ihrer Jacke aufgesetzt. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365-8233 (KK22) oder - 8240 (Kriminalwache).

