Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstandsdelikt nach Prügelei unter Geschwistern

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Wohnung in Gelsenkirchen Schalke zu einer handfesten Prügelei unter Geschwistern, nachdem man zuvor die Nacht über miteinander getrunken hatte. Einer der drei Beteiligten zeigte sich bei Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der 22jährige Gelsenkirchener heftig, in dem er nach den Beamten schlug und trat. Er konnte nur mit Hilfe von Unterstützungskräften fixiert werden, wobei er die Polizisten anhaltend unflätig beleidigte. Da der stark alkoholisierte Beschuldigte bei der vorausgegangenen Auseinandersetzung mit seinen Geschwistern eine Platzwunde erlitten hatte, wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Skok, PHK'in

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell