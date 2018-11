POL-GE: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Brand am frühen Freitagmorgen, 23.11.2018, sind zwei Menschen verletzt worden. Gegen 1.10 Uhr brach in einer Wohnung an der Hüttenstraße ein Feuer aus. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell