POL-GE: 50 Euro lassen Streit eskalieren - ein Schwerverletzter

Gelsenkirchen (ots) - Ein 47-jähriger Recklinghäuser ist am 22.11.2018, gegen 22.00 Uhr, von einer ihm bekannten männlichen Person angegriffen und schwer verletzt worden. Als der Geschädigte den Mann zufällig auf der Hagenstraße in Gelsenkirchen-Buer traf und von ihm 50 Euro Schulden einforderte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bevor ein Bekannter dem Recklinghäuser zu Hilfe eilen konnte, entfernte sich der Angreifer fußläufig in unbekannte Richtung. Der Zeuge brachte das Opfer mit mehreren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Dort verblieb der Geschädigte stationär - Lebensgefahr besteht zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

