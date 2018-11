POL-GE: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 21. November 2018, meldeten sich mehrere Anwohner der Horster Straße bei der Polizei,da ihre Fahrzeuge zerkratzt worden sind. Bis zum Abend wurden insgesamt 13 Sachbeschädigungen angezeigt. An einem Fahrzeug wurde ein Hakenkreuz in die Motorhaube gekratzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

