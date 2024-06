Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbruch in Parfümerie auf Uerdinger Einkaufsstraße - Trio flüchtig

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (14. Juni 2024) wurde eine Anwohnerin der Niederstraße kurz nach 1 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Als die 31-Jährige aus dem Fenster blickte, stellte sie fest, dass die Alarmanlage einer Parfümerie auf der Haupteinkaufsstraße ausgelöst hat und die Glastür zerbrochen war. Eine weitere Anwohnerin konnte drei Männer beobachten, die einen großen schwarzen Gegenstand vor sich herschoben und damit zum Uerdinger Marktplatz flüchteten. Dort stiegen die Unbekannten in einen schwarzen Kombi, vermutlich einen Ford Focus, und flüchteten über den Marktplatz in Richtung Düsseldorfer Straße. Zeugen, welche die Personen oder das Fluchtauto beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (116)

