Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Exhibitionist im Kaiserpark - Polizei sucht Geschädigte

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (7. Oktober 2021) gegen 8:10 Uhr zeigte sich ein 32-jähriger Deutscher im Kaiserpark in schamverletzender Weise mehreren Frauen.

Eine Hundehalterin informierte eine 54-jährige Frau, welche daraufhin die Polizei rief. Die Frau konnte beobachten, wie der Mann weiteren Frauen hinterherging.

Die hinzugerufenen Beamten konnten den polizeibekannten 32-Jährigen im Park antreffen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Weitere Geschädigte und Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (413)

