Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Mann mit Messer überfällt Fastfood-Filiale

Krefeld (ots)

Am Sonntag (11. Juli 2021) um 10.10 Uhr hat ein Mann die Filiale einer Fastfood-Kette am Dießemer Bruch betreten und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Er sprang über die Theke, nahm Geld aus der Kasse und flüchtete über den Dießemer Bruch in nördliche Richtung.

Der Täter war dünn, dunkel gekleidet, hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und dunkle Zähne. Er trug eine dunkle Kappe und hatte am Kinn einen schwarzen Bart oder ein Tattoo. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (274)

