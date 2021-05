Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld Bockum: Feier der KFC-Uerdingen Fans am Grotenburg-Stadion

Krefeld (ots)

Am gestrigen Abend, dem 22.05.2021, gegen 19:00 Uhr, sammelten sich ungefähr 300 Fußballfans des KFC-Uerdingen und erwarteten den Mannschaftsbus, der vom letzten Spiel der Saison aus Mannheim zurückerwartet wurde. Durch ein Unentschieden konnte der Klassenerhalt gesichert werden. Bei Eintreffen der Mannschaft feierten die Fans diesen durch Entzünden bengalischer Feuer, Rauchtöpfe, Raketen und Böller. Die angrenzende Bundesstraße musste gesperrt werden. Ein Rauchtopf wurde u.a. in den Mannschaftsbus geworfen, so dass eine Person leicht verletzt wurde. Mehrere KFC Fans beschädigten den Bus durch Schlagen gegen denselbigen. Coronaregeln wurden nicht eingehalten. Als Ergebnis bleibt zu verzeichnen: Strafanzeigen, Platzverweise, eine Blutprobe und eine Ingewahrsamnahme durch die Polizei. Die Ahndung der Corona-Verstöße erfolgt durch die Stadt Krefeld. Der anschließende Empfang der Mannschaft durch Investoren, Vertretern der Stadt (u.a. des OB Meyer) und Vereinsverantwortlichen in einer Uerdinger Gaststätte verlief ohne besondere Vorkommnisse.(202)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell