Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Unbekannter stiehlt Pizzataxi - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2020) wurde einem Pizzalieferanten das Auto gestohlen.

Der Pizzabote stellte sein Auto um 23:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus auf der Gladbacher Straße ab, um dort Pizza auszuliefern. Er parkte mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen, ließ den Zündschlüssel stecken und den Motor laufen. Als er zwei Minuten später wieder aus dem Haus kam, war das Auto, sein privater Pkw, verschwunden.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Der rote Toyota Yaris war auf der Gladbacher Straße in der Nähe der Leysnerstraße abgestellt. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (340)

