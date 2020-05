Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch - Raub eines Handy auf dem Moritzplatz - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern am Mittwoch (20.0Mai 2020), gegen 17:15 Uhr hatten zwei Männer auf dem Moritzplatz einen Streit, der in dem Raub eines Handy endete.

Der 52-jährige Krefelder saß mit einem Bekannten auf dem Moritzplatz, als plötzlich ein weiterer Mann erschien und mit dem 52-jährigen in Streit geriet. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter auf den 52-jährigen ein und raubte ihm das Handy und flüchtete. Als der Krefelder dann Passanten um Hilfe bat, ließ der Täter das Handy zurück.

Der Täter hat dunkle Haare, trug eine Brille, sowie ein orangefarbenes Hemd und Jeans. Er war unterwegs mit einem braunen Damenrad mit zwei Gepäckträgertaschen.

Der 52-jährige wurde leicht verletzt.

Zeugen werden gesucht.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell