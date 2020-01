Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Raub auf Café mit Schusswaffe - Vier Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (13. Januar 2020) haben vier Täter ein Café an der Gladbacher Straße überfallen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 4:10 Uhr stürmten die Täter in das Café, bedrohten den Betreiber und die Gäste mit Schusswaffen und drängten alle Anwesenden in den hinteren Bereich des Lokals. Dabei schlug ein Täter einem 44-jährigen Gast mit dem Schaft seiner Waffe gegen den Hinterkopf und verletzte ihn dadurch leicht. Die Männer forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Aufforderung kamen alle elf Gäste sofort nach. Anschließend flüchteten die Räuber mit einem Auto und der Beute in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Laut Aussagen der Zeugen haben sich die vier Täter während der Tat in serbischer Sprache unterhalten.

Ein Zeuge hatte die vier Männer bereits am Vortag (12. Januar 2020) vor dem Café gesehen. Ein Mann ist circa 1,70 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und von stabiler Statur. Er hat einen Bart und kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jacke und eine Wollmütze.

Ein weiterer Mann ist circa 1,90 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat lange blonde Haare.

Die anderen beiden Täter können nicht beschrieben werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (27)

