Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Randalierer wirft mit Glaslasche auf Sanitätszelt

Krefeld (ots)

Während einer Veranstaltung in der Innenstadt am Samstag (14. September 2019) randalierte ein betrunkener Mann an der Rheinstraße. Der eingesetzte Sicherheitsdienst konnte den Randalierer überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 28-Jährige grölte gegen 23:40 Uhr auf der Rheinstraße herum und pöbelte Passanten an.

Er warf eine Glasflasche auf ein Sanitätszelt und versuchte, eine unbeteiligte Radfahrerin festzuhalten.

Als der Sicherheitsdienst den aggressiven Mann ansprach, beleidigte er die Männer und versuchte diese zu treten und zu schlagen.

Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten beleidige der Mann. Er leistete Widerstand und versuchte, diese zu bespucken.

Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und brachten den Mann in das Polizeigewahrsam.

Ihn erwartet ein Strafverfahren. (719)

